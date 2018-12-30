محمد بن راشد يشهد كأس «جميلتي» للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس «جميلتي» للقدرة المخصص للأفراس، لمسافة 120 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 230 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وفاز بلقب السباق الفارس عبدالرحمن الغيلاني، على صهوة الفرس «المندرة» المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 4:17:02 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الفرس «تايغر» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:17:13 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الفرس «أريفديرشي» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 4:18:34 ساعات.

وتصدّر الفارس راشد الجنيبي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الفرس «رغد» المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:18 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس غانم سعيد العويسي، على صهوة الفرس «أميرة» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:34 ساعة، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة الأرجنتينية ديانا ياميلا، على صهوة الفرس «باندورا» المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلة زمناً قدره 1:27:40 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس بدر أحمد يوسف، على صهوة الفرس «غولديكوفا» المملوكة إلى «إسطبلات النصر 2 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:43 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة الفرس «الذيبة» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:27:51 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، منافسة قوية، بعدما تقدم الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، من المركز الـ19 إلى الصدارة على صهوة الفرس «أريفديرشي» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 2:42:54 ساعة، بينما تراجع متصدّر المرحلة الأولى الفارس راشد الجنيبي، إلى المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2:42:58 ساعة، وتقدم الفارس بدر أحمد يوسف، من المركز الرابع إلى الثالث، مسجلاً زمناً قدره 2:42:59 ساعة، وقفزت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، من المركز الـ14 إلى الرابع على صهوة الفرس «يوتوفا» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 2:43:06 ساعة، واحتل المركز الخامس، الفارس عبدالرحمن الغيلاني، متقدماً من السادس على صهوة الفرس «المندرة» المملوكة إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 2:43:11 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بصعود الفارس بدر أحمد يوسف، من المركز الثالث إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 3:44:55 ساعات، كما تقدم الفارس سالم ملهوف الكتبي، من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الفرس «تيفا» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 3:45:20 ساعات، بينما تراجع الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، من الصدارة إلى المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 3:45:20 ساعات، في المقابل عاد وصيف المرحلة الأولى الفارس غانم سعيد العويسي، إلى المنافسة بتقدمه من المركز الـ11 إلى الرابع، مسجلاً زمناً قدره 3:45:36 ساعات، وتقدم الفارس محمد مطر المزروعي، من المركز الـ15 إلى الخامس على صهوة الفرس «سمسارة» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:45:53 ساعات.

حمدان بن محمد: لا يوجد خاسر في السباق

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن سباق كأس «جميلتي» كان قوياً، مشدّداً على أنه لا يوجد خاسر في السباق.

وقال سموّه، في تصريحات لقناتي «دبي ريسينغ» و«ياس»: «هذا السباق أمتعنا، والنهاية كانت ممتعة من أكبر الإسطبلات المشاركة، والمنافسة كانت قوية من (إسطبل الوثبة)، و(إسطبل إف 3)، وأن الجميع فائز، وحتى الذي جاء في المركز الثاني، لا أراه خاسراً».

وعن رأيه في مردود الفرس «سمسارة»، قال: «(سمسارة) كانت المرشح الأفضل لدينا في (إسطبل إف 3)، أما الفرس التي احتلت المركز الثالث كانت تحتاج إلى تجهيز، ولن تنهي السباق بالصورة نفسها».

أما بالنسبة إلى الفرس «رغد» وانسحابها، قال: «مستواها معروف، لكن مشكلتها في المرحلة الثالثة أنها تمل، أنا أثق بأنها تمتلك مخزوناً جيداً، لكنها لا تحب أن تسير بمفردها».

وتحدث سموّه عن ترشيحاته للفوز بلقب كأس محمد بن راشد الجمعة المقبلة، وقال: «كنت قد رشحت (إم أر إم) للفوز بالسباق عن طريق أحد الخيول، لكنه لن يشارك، لذلك أتوقع الخيل (ضاحي) أن يكون المرشح الأبرز للفوز إذا شارك في السباق».