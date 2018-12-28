محمد بن راشد يشهد سبـــاق السيدات للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً، في افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 172 فارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة.

حمدان بن محمد: الروح الرياضية أهم شيء أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بفوز «إسطبلات إف 3» بالمركزين الأول والثاني في سباق السيدات، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، مؤكداً أن «الروح الرياضية هي أهم شيء في سباقات الخيول». وقال سموّه في تصريحات لقناتي «دبي ريسينغ» و«ياس»، إن «الروح الرياضية هي أهم شيء في سباقات الخيل، والابتسامة رسالتنا لجميع المشاركين»، موضحاً أن «(إسطبلات إف 3) لم تركز على المشاركة بعدد كبير من الخيول، بقدر تركيزها على اختيار الخيول المناسبة للسباق». وأضاف: «لم يكن هناك تمويه من ناحية قدرة (إسطبلات إف 3) على المنافسة، لقد تم وضع برنامج بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعداء بما حققناه، وفي النهاية الكل فائز، و(إم 7) إسطبل كبير، و(إف 3) أخوه الصغير، ونحن جميعا نكمل بعضنا بعضاً». - الإيرلندية إيمي لويس، على صهوة الجواد «توم جونز» المملوك إلى «إسطبلات إف 3» تظفر باللقب.

وفازت باللقب الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، على صهوة الجواد «توم جونز» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 4:11:46 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، على صهوة الجواد «توفكا» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 4:11:47 ساعات، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون، على صهوة الجواد «كاردينال» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلة زمناً قدره 4:12:48 ساعات.

وتصدّرت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «توفكا» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 1:26:53 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة هند إسماعيل الملا، على صهوة الجواد «بن خلدون» المملوك إلى «إسطبلات دباوي»، مسجلة زمناً قدره 1:27:27 ساعة، وتبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة آية عبدالرضا، على صهوة الجواد «إكس أر» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 1:28:01 ساعة، واحتلت المركز الرابع الفارسة البولندية كاميلا كارت، على صهوة الفرس «زعامة» المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، مسجلة زمناً قدره 1:28:24 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز، على صهوة الفرس «بينيلوبي» المملوك إلى «إسطبلات جميرا»، مسجلة زمناً قدره 1:28:35 ساعة.

وحافظت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً باحتلالها المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 2:42:20 ساعة، بينما تقدمت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز، من المركز الخامس إلى الوصافة، مسجلة زمناً قدره 2:42:46 ساعة، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون، متقدمة من المركز السادس على صهوة الجواد «كاردينال» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلة زمناً قدره 2:42:57 ساعة، بينما تراجعت الفارسة آية عبدالرضا، من المركز الثالث إلى الرابع، مسجلة زمناً قدره 2:43:05 ساعة، كما تراجعت الفارسة هند إسماعيل الملا، من المركز الثاني إلى الخامس، مسجلة زمناً قدره 2:43:16 ساعة.

وفي المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً تمسكت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، بالمركز الأول، مسجلة زمناً قدره 3:40:30 ساعات، بينما تقدمت الفارسة آية عبدالرضا، إلى الوصافة، مسجلة زمناً قدره 3:40:44 ساعات، وقفزت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، من المركز السابع إلى الثالث على صهوة الجواد «توم جونز» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلة زمناً قدره 3:41:13 ساعات، كما تقدمت الفارسة مايالين كالفو، من المركز التاسع إلى الرابع على صهوة الجواد «كازون» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلة زمناً قدره 3:43:06 ساعات، وتبعتها في المركز الخامس الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز، متقدمة من المركز الـ14 على صهوة الجواد «كانيليتا» المملوك إلى «إسطبلات الريف عجبان»، مسجلة زمناً قدره 3:43:09 ساعات.

سباق الإسطبلات الخاصة اليوم

ينطلق اليوم سباق القدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، في ثاني أيام مهرجان محمد بن راشد للقدرة، إذ أعلن نادي دبي للفروسية عن تقديم 10 سيارات للفائزين بالمراكز الـ10 الأولى، بينما سيحصل الفائزون بالمراكز من الـ11 إلى الـ70 على جوائز مالية.