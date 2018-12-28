بطولة ند الشبا الختامية لرماية «التراب» تنطلق غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم فريق فزاع للرماية غداً وبعد غد بطولة ند الشبا الختامية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، بنادي ند الشبا للرماية، إذ ستتم رماية ثلاث جولات في اليوم الأول (75 طبقاً)، وجولتين في اليوم التالي (50 طبقاً)، ثم يتأهل أفضل ستة رماة إلى النهائيات وفق القانون الدولي للعبة. ويحصل الفائز بالمركز الأول على كأس البطولة و10 الآف درهم، و7000 درهم للثاني، و5000 درهم للثالث. في جانب آخر، تعقد لجنة رماية الأطباق اجتماعها عصر غد بمقر الاتحاد في دبي، حيث سيتم خلاله مناقشة بطولة الوحدات المساندة للأطباق، وتتضمن بطولة للهواة وأخرى للمحترفين، وتبلغ جوائزها مليوني درهم، ومقترح الدوري المحلي 2019، وآخر للبطولات المحلية والدولية في العام الجديد، وبحث آلية اختيار اللاعبين للمشاركات الدولية، ومقترح إقامة بطولة محلية ختامية للموسم.