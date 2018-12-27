المصدر: دبي - الإمارات اليوم

راحة

قرر الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي، منح لاعبي الفريق الأول راحة لمدة أسبوع، بداية من غد، وذلك استغلالاً لفترة توقف المسابقات المحلية، لخوض المنتخب الوطني منافسات كأس آسيا 2019، التي تنطلق في الخامس من يناير المقبل.

العمري

اقترب لاعب النصر السابق، اللبناني جوان العمري، من العودة إلى ناديه بعد انتهاء إعارته للنادي الياباني توسو، الذي كان أعير له في بداية الموسم، بعد تعاقد النصر مع محمد عايض، لكن تسببت إصابة الأخير وغيابه ثلاثة أشهر في التفكير جدياً في عودة اللاعب.

أبيني

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب فريق الإمارات، الأسترالي أبيني، تماثل للشفاء قبل آخر مباراة خاضها الفريق في الدور الأول بدوري الخليج العربي أمام الشارقة، لكن لم يعتمد عليه المدرب، بعد أن تم الاتفاق على استبدال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.