ورشة فنية لمدربي حراس المرمى بنادي الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقيمت أمس بنادي الإمارات ورشة عمل فنية خاصة بمدربي حراس المرمى، بحضور المحاضر الآسيوي زكريا أحمد العوضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة محمود حسن الشمسي في تصريحات صحافية: «انطلاقاً من حرص إدارة النادي على إقامة الورش والدورات التدريبية التي تخدم مدربي النادي، سعينا لاستضافة وإقامة هذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع المحاضر والمدرب زكريا أحمد، الذي يستحق الشكر والتقدير، ونتمنى أن تكون قد حققت الأهداف المنشودة، واستفاد من هذه الورشة مدربو الحراس من النادي وخارجه».

بدوره، أعرب المحاضر الآسيوي زكريا أحمد، عن سعادته بالتجاوب الكبير الذي لمسه من المدربين في الورشة مشيراً إلى أن جميع المدربين كانوا في غاية الاحتراف والدقة في التعامل مع معطيات الورشة سواء في الجانب النظري أو العملي، معرباً عن شكره لإدارة نادي الإمارات على التنسيق الإيجابي والمميز للورشة.