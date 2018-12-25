منتخب سلة الكراسي المتحركة يعود بالبرونزية الخليجية من الكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عادت بعثة المنتخب الوطني، أول من أمس، إلى دبي قادمة من الكويت، بعد مشاركتها الناجحة في البطولة الخليجية التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 23 الجاري، بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، حيث نجح المنتخب في الظفر ببرونزية البطولة، وضمت قائمة بعثة فرسان الإرادة تحت قيادة المدرب أحمد جاسم السعيدي، ومساعده خالد عبدالقادر عبده، وصفوان محمد غريب أخصائي علاج طبيعي، 12 لاعباً هم: محمد هاشل الحبسي، محمد علي الحامد، عيسى أسلم الزبيدي، إبراهيم سالم الحمادي، جمال خليفة البدواوي، حبيب عبدالمجيد البلوشي، بدر عباس الحوسني، محمد أحمد الزرعوني، جاسم محمد النقبي، راشد أحمد الزيودي وعبدالله الصريم. وكان في استقبال البعثة رئيس لجنة الرياضة وشؤون المنتخبات عبدالله حسن الفلاسي.