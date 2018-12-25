«ستورمز أبوظبي» يتوّج بكأس أندية الخليج لهوكي الجليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج «ستورمز أبوظبي» بكأس بطولة الأندية الخليجية الأولى للمحترفين لهوكي الجليد، التي أقيمت في دولة الكويت، خلال الفترة من 17إ إلى 22 الجاري، بمشاركة خمسة أندية خليجية: السعودية والبحرين والإمارات وعُمان إضافة إلى الكويت الدولة المستضيفة للبطولة، وكان «ستورمز» قد حسم تصدره للبطولة بعد أن فاز في جميع المباريات التي خاضها، إذ فاز على الفريق العُماني 5-صفر، وعلى الفريق السعودي 8-3، وعلى البحريني 5-صفر، وفي المبارة النهائي مع المنتخب الكويتي 11-3، ومن المقرر أن تقام هذه البطولة كل عامين، بهدف تطوير لعبة هوكي الجليد في الخليج.