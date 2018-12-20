كأس آسيا للجمباز الإيقاعي تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الساعة 11 من صباح اليوم في نادي الوصل الرياضي منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس آسيا للجمباز الإيقاعي، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وينظمها نادي ناتاليا للجمباز، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله كل من الشيخ سعيد الشرقي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي غازي المدني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البحراوي الراعي الرئيس للبطولة محمد البحراوي، ونائب القنصل الروسي بدبي إيفان جوبانوف، ومالكة نادي ناتاليا للجمباز ناتاليا بوجاي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد البعلبكي.

ويشارك في البطولة 400 لاعبة جمباز من بينهن بطلات عالم وبطلات أولمبياد يمثلن 52 فريقاً من 14 دولة مختلفة من جميع أنحاء العالم تضم فئات من مواليد 2002 حتى 2012.