تأهّل 21 لاعباً آسيوياً إلى نهائيات بطولة فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تألّقت المنتخبات الآسيوية في منافسات الفردي بالنسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا «بطولة العالم المفتوحة»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في القاعة الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي فرع الممزر حتى 21 الجاري. وتأهل 21 لاعباً ولاعبة من القارة الصفراء إلى الأدوار النهائية والمنافسة على حصد الميداليات، مقابل 11 بطاقة فقط ذهبت لبقية المنتخبات المشاركة من الدول الأوروبية.

وودّع لاعبو منتخبنا المنافسات الفردية، بعد أن ظهروا بشكل فني متوسط، علماً أن البطولة تشهد اليوم انطلاق منافسات الزوجي والفرقي.