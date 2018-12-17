النصر بطل كأس رئيس الدولة لـ «اختراق الضاحية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر نادي النصر بلقب بطولة كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية لمسافة 10 كيلومترات، التي استضاف منافساتها نادي حتا، محتلاً الصدارة برصيد 29 نقطة. وتمكن سمير أجواهر من إنهاء السباق بزمن قدره 28 دقيقة و30 ثانية، ليحصل على المركز الأول على مستوى فردي الرجال. ونال نادي رأس الخيمة لقب سباقي الناشئين والشباب البالغ مسافتهما خمسة وثمانية كيلومترات، بعدما جمع 47 و31 نقطة على الترتيب، في حين حاز نادي حتا سباق الأشبال، بعدما جمع 43 نقطة. وعلى صعيد سباقات السيدات والناشئات والأشبال بنات، فازت لاعبة الوصل، ريم نوفل الجابر، بسباق السيدات لمسافة أربعة كيلومترات، وتوّجت لاعبة نادي الإمارات لطيفة صاروخ، بسباق السيدات لمسافة ثمانية كيلومترات. وهيمنت عداءات نادي الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى لسباقات الناشئات، وعداءات الوصل على المراكز الأولى لسباق الأشبال.