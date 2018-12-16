محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان ختام منافسات «الفورمولا إي -الدرعية»

المصدر: الدرعية - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، أمس، ختام سباق «السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018»، الذي أقيم في مدينة الدرعية التاريخية، ويعد الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات «فورمولا إي ايه بي بي».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بوجوده في فعاليات «الدرعية 2018»، مهنئاً سمو ولي العهد السعودي على النجاح المتميز، الذي حققه هذا الحدث الرياضي العالمي، على مستوى حسن التنظيم والمشاركات، وحجم الحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.

وقال سموه إن استضافة المملكة العربية السعودية هذه المنافسات تمثل إضافة نوعية إلى رصيد نجاحاتها، وتميزها في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية على مختلف المستويات، وذلك لما تحظى به من مقومات متعددة، وكوادر وطنية سعودية ذات كفاءة وطاقات عالية، أثبتت قدرتها وإمكاناتها في مختلف الميادين.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تمضى في سباقها نحو المستقبل بثقة واقتدار، بهمة أبنائها الذين تمكنوا - عبر التاريخ - من صناعة أمجاد وطنهم، وهم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل مزدهر بالخير لبلدهم.

وأعرب سموه عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة، التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتي ترتكز على ما يجمعهما من روابط الدم والمصير المشترك.

كما شهد «منافسات السعودية للفورمولا»، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وعدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين.

ويشارك في منافسات الدرعية 2018، 22 متسابقاً، يمثلون 11 فريقاً من 11 دولة، هي: ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل والبرتغال وتايلاند والأرجنتين وسويسرا.