حفل افتتاح بطولة فزاع الدولية للبوتشيا اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقص بطولة فزاع الدولية للبوتشيا، اليوم، شريط النسخة الخامسة، بإقامة حفل الافتتاح في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، للإعلان عن انطلاق الحدث الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه ويحتضن منافساته نادي دبي لأصحاب الهمم، حتى 20 ديسمبر الجاري. يشهد الحفل إقامة فقرات أنيقة ومبسطة، من أجل استعراض الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم، وتحديداً في ما يتعلق ببطولات فزاع لأصحاب الهمم، التي تحولت على مدار عقد من الزمان إلى وجهة لجميع المنتخبات حول العالم، وتشهد النسخة الخامسة من بطولة البوتشيا التي تقام تحت عنوان «بطولة العالم المفتوحة»، مشاركة قياسية من أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة.