المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظيم

أجبر اتحاد الكرة، اللاعبين على إجراء المقابلات الإعلامية في مباريات كأس رئيس الدولة، وهو ما تفتقده وسائل الإعلام في مباريات الدوري، إذ يغادر اللاعبون المنطقة المختلطة، من دون إجراء المقابلات.

لوائح

طلب اتحاد لعبة جماعية من الإدارة واللجنة القانونية التابعة للاتحاد، مراجعة اللوائح والقوانين التي تحكم المسابقات التي ينظمها الاتحاد، والتواصل مع الأندية المعنية والتنسيق معها، للتأكد من إيصال المعلومة الصحيحة.

مدرب

نفى مسؤولون في نادي النصر ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، حول وجود مفاوضات تجري بين إدارة «العميد» ومدرب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، باروس سكيلوتو.