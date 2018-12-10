«زلزال» لحمدان بن محمد بطلاً لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

ظفر المحمل «زلزال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وحصل البطل على سيارة و210 آلاف درهم جائزة مالية.

وجاء «طوفان» لأحمد سعيد سالم الرميثي ثانياً، وحصل على سيارة و170 ألف درهم جائزة مالية، تلاه «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل على سيارة و150 ألف درهم جائزة مالية، ثم «رجام» لطارق عتيق القبيسي رابعاً، وجاء خامساً «داحس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثم «العديد» لمحمد راشد مصبح الرميثي سادساً، وحل «العاصفة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سابعاً، تلاه «الساحل» لسعيد سالم بن لاحج الرميثي ثامناً، ثم «ربدان» لعلي مصبح صابر المزروعي تاسعاً، وجاء «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي عاشراً.

وتوّج عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، طارق محمد المهيري، والمدير التنفيذي للنادي، ماجد عتيق المهيري، الفائزين في السباق الختامي لفئة 43 قدماً.

وقدّم رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد ثاني مرشد الرميثي، التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى في السباق، مؤكداً أن الجميع فائز بمجرد المشاركة في هذه الفعاليات التي تحيي التراث البحري الوطني الأصيل.

وفاز المحمل «داحس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطل الموسم، بعد أن جمع أكبر عدد من النقاط على مدار السباقات الثلاثة التي أقيمت لهذه الفئة.

ونال المحمل «داحس» 204 نقاط متفوقاً على جميع منافسيه هذا الموسم، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، ومن المقرر أن يتم تكريمه خلال الحفل الذي سينظمه النادي نهاية العام الجاري.