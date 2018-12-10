المواطنون يتصدرون ترشيحات جوائز المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر، في فئات: أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، بناءً على الإحصاءات. وسيطر اللاعبون المواطنون على قائمة المرشحين في فئة أفضل لاعب، التي ضمت مدافع شباب الأهلي وليد عباس، إضافة إلى ثنائي الجزيرة علي مبخوت وخلفان مبارك، وشهدت جائزة أفضل حارس مرمى ترشيح ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، وعادل الحوسني حارس الشارقة، وخالد عيسى حارس العين، وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب وجود المدربين عبدالعزيز العنبري وزوران وأروابارينا.