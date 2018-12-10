المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سواريز

تساءل مغرّدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب عدم اختيار مهاجم الفريق ويلتون سواريز، ضمن قائمة المرشحين لجوائز أفضل اللاعبين بالدوري شهر نوفمبر، علماً بأنه لعب دوراً مؤثراً في النتائج الإيجابية للشارقة.

بروفة

بدأت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية إجراء (بروفة) تشغيلية لاستاد هزاع بن زايد، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية، وانتظم العمل في عمليات نظافة شاملة، بما فيها الغطاء الخارجي للاستاد.

معسكر

كشف مدير فريق الكرة في الشارقة، عبدالعزيز محمد، أن الجهاز الفني استقر على أن يخوض الفريق معسكراً خارجياً في إحدى الدول الخليجية، لمدة 12 يوماً، خلال فترة توقف المسابقات المحلية، بسبب استضافة الدولة كأس آسيا 2019.