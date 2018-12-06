«الهيئة» تكرّم الفائزين في مسابقة الرياضة المجتمعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت الهيئة العامة للرياضة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة، الفائزين في مسابقة أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية، في حفلها الرسمي، الذي شهده عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز النومان، والأمين العام سعيد عبدالغفار والأمين العام المساعد لشؤون الرياضة عبدالمحسن الدوسري، والأمين العام المساعد خالد المدفع، بجانب عدد من رؤساء الاتحادت الرياضية.

والفائزون في المسابقة: نادي التعاون، وفاز بالمركز الأول في فئة الأندية الرياضية، وجامعة الإمارات المركز الأول في فئة مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسة التنمية الأسرية بالمركز الأول في فئة المؤسسات المجتمعية، وكذلك جمعية التنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، التي حصلت على المركز الأول مكرر في فئة المؤسسات المجتمعية.

وهنأ أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار الفائزين، مشيداً بما قدموه من مبادرات وأفكار خلاقة، استحقت التصدر بين الجهات المشاركة.

وقال عبدالغفار في بيان صحافي: «الهيئة تحرص على تفعيل نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، من خلال هذه المبادرات، حيث تم تخصيص هدف استراتيجي خاص بالرياضة المجتمعية ضمن أهدافها العامة».