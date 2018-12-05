«عَلَم الإمارات» يدوّن «سكاي دايف» في موسوعة «غينيس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دخل نادي سكاي دايف دبي للرياضات الجوية، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بإعداد عَلَم الإمارات بمقاييس تعدّ الأضخم، في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47. وسجل الرقم الجديد لعَلَم الإمارات 4885.65 متراً مربعاً، بإجمالي طول بلغ 96.25 متراً، في حين بلغ عرضه 50.76 متراً. وكان أطول عَلم مُسجل باسم فريق «سيبرس» الألماني، وبلغ حجمه 2607.21 مترات.

وأهدى نادي سكاي دايف، في بيان صحافي، هذا الإنجاز الجديد إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الداعم الأول للنادي، مشدداً في بيانه، على أن الدعم الكبير الذي يقدمه سموّه أسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الأرقام القياسية.