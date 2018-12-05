«الفيكتوري تيم» يشارك في بطولة العالم للدرّاجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك فريق «الفيكتوري تيم» في بطولة العالم للدرّاجات المائية «كأس ملك تايلاند»، التي تحتضنها شواطئ مدينة باتايا التايلاندية، بين الخامس والتاسع من ديسمبر الجاري.

وينافس فريق مؤسسة «الفيكتوري تيم» في فئة المحترفين نخبة أبطال العالم، بالدرّاجة المائية رقم (90) بقيادة بطل العالم سبع مرات، النمساوي كيفين رايتير.

ويعدّ رايتير (26 عاماً) الحاصل على لقب بطولة العالم سبع مرات سابقاً، من أبرز المرشحين للفوز باللقب العالمي هذا الموسم.

وقال رئيس مجلس إدارة «الفيكتوري تيم»، حريز المر بن حريز: «نثق بقدرات كيفين، حيث إنه يعدّ خطوة قوية في استراتيجيتنا لدعم وتدريب وصقل مواهب الكوادر الناشئة، وهدفنا دائماً وجودنا بقوة في المراكز الأولى».