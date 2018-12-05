منتخب هوكي الجليد يصل ماليزيا للمشاركة في بطولة التحدي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصل المنتخب الوطني لهوكي الجليد إلى ماليزيا، أمس، للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي تحت 20 سنة، التي تقام خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من ديسمبر الجاري، بمشاركة أقوى الفرق الآسيوية في المستوى الأول للبطولة، وهي: الفلبين وماليزيا الدولة المضيفة وقيرغستان، وتبدأ اولى مباريات المنتخب غداً مع المنتخب الماليزي، ومن ثم يلعب مع المنتخب الفلبيني، ويختتم مبارياته في البطولة مع المنتخب القيرغستاني يوم الأحد المقبل، ويتطلع منتخب الإمارات لهوكي الجليد للمنافسة وتحقيق مركز متقدم، بعد حصوله على المركز الثالث في أولى مشاركاته العام الماضي.