المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدرج

أطلقت إدارة نادي الوصل مبادرة «المدرج الأصفر»، المتمثلة في دخول المشجعين الذين يرتدون قميص الفريق الأساسي الذي أنتجته شركة «نيو بالانس»، مدرجات الدرجة الثانية مجاناً طوال مباريات الفريق المحلية هذا الموسم.

عزاء

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «تويتر»، أن رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة محسن مصبح وأعضاء مجلس الإدارة، قدموا واجب العزاء إلى مدير الأمن بنادي شباب الأهلي خالد الجسمي، في وفاة ابنه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

أكاديمية

تُجرى محاولات من أجل إنشاء أكاديمية لكرة القدم في دبي، تحمل اسم اللاعب المصري محمد صلاح، للاستفادة من شهرته الكبيرة، خصوصاً في الأوساط العربية، إذ يُنتظر أن تأخذ الفكرة أبعاداً نحو التنفيذ في الفترة المقبلة.