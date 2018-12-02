سالم يواصل صدارة البطولة العربية للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، تصدره للبطولة العربية الفردية للشطرنج على كأس زايد، المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج.

ونجح سالم في تسجيل العلامة الكاملة في أربع جولات، بعدما فاز على الأستاذ الدولي الكبير، المصري أحمد عدلي، بطل إفريقيا، وجاء ثانياً الجزائري بلال بلحسيني، وأربعة لاعبين في المركز الثالث هم: اليمني بشير القديمي والمغربي هشام حمدوش والإماراتي سعيد إسحاق والأردني رأفت عيسى.

وفي بقية نتائج لاعبينا، فاز عمران الحوسني على سالم المشيخي، وتعادل إبراهيم سلطان مع علي المجبري، وخسر علي عبدالعزيز مع المصري عصام الجندي. ولدى السيدات تصدرت الجزائرية أمينة مزيود القمة بأربع نقاط، وهي الوحيدة التي سجلت العلامة الكاملة.