صقر القاسمي يفتتح قاعة عبدالله الشرهان بنادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

افتتح الشيخ صقر بن سعود القاسمي، قاعة عبدالله الشرهان في نادي الإمارات، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، حيث رعا سموه حفل تدشين القاعة الحديثة متعددة الأغراض داخل النادي.

وحضر حفل التدشين رئيس مجلس إدارة النادي محمود حسن الشمسي، ورئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم محمد إسماعيل العوضي، وأعضاء مجلس الإدارة، ويوسف عبدالله علي الشرهان نجل عبدالله الشرهان، والمهندس راشد العبدولي الذي أشرف على بناء القاعة، وعدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأفراد المجتمع خلال احتفال النادي باليوم الوطني. وقد أخذ سموه بعد قص الشريط التقليدي والحضور جولة على مرافق القاعة، التي شيدت انطلاقاً من الدور نحو الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع.

وشدد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، في تصريحات صحافية، على أهمية التعاون بين كل قطاعات المجتمع، وأثنى على دعم عبدالله الشرهان الكبير، وتشييده لهذه القاعة التي ستقدم خدماتها للمجتمع، كما كان لدوره الريادي الفضل الأبرز في إنشاء القاعة التي سيستفيد منها المجتمع لتنفيذ مختلف المناسبات والفعاليات.