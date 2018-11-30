ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في كأس اليوم الوطني للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقود سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في ختام كأس اليوم الوطني الـ47 للبولو، وذلك في النهائي الذي يقام اليوم أمام فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور. وتجرى المباراة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويسبق اللقاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بين فريقي (ذئاب) الحبتور مع الفائز من رينوس ومهرة.

ويفتح النادي أبوابه من الواحدة ظهراً، وسيكون الدخول بالمجان، كما ستكون هناك مفاجآت وهدايا مالية وعينية للجمهور.

ومن المنتظر حضور رجل الأعمال ومؤسس مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، وعدد من قيادات المجموعة، ومحبي وعشاق اللعبة من المواطنين والمقيمين في ختام الكأس.