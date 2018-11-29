مفكرة اليوم

دوري الخليج العربي
كلباء - بني ياس 16:40
العين - دبا 16:45
الشارقة - الوصل 19:30
عجمان - الوحدة 19:30
الدوري المصري
إنبي - المصري 21:00
الدوري الجزائري
اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 20:45
الدوري الأوروبي
سبارتاك موسكو - رابيد فيينا 19:50
زيوريخ - آيك لارناكا 21:55
ليفركوزن - لودوجوريتس 21:55
ريد بول - لايبزيغ 21:55
زينيت - كوبنهاغن 21:55
بوردو - سلافيا 21:55
أندرلخت - ترنافا 21:55
فنربخشة - دينامو زغرب 21:55
فورسكلا بولتافا - آرسنال 21:55
ريال بيتيس - أوليمبياكوس 21:55
فرانكفورت - مارسيليا 00:00
ابولون - لاتسيو 00:00
جلاسكو - فياريال 00:00
تشيلسي - باوك 00:00