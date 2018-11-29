 مفكرة اليوم - الإمارات اليوم

مفكرة اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري الخليج العربي

كلباء - بني ياس 16:40

العين - دبا 16:45

الشارقة - الوصل 19:30

عجمان - الوحدة 19:30

الدوري المصري

إنبي - المصري 21:00

الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 20:45

الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو - رابيد فيينا 19:50

زيوريخ - آيك لارناكا 21:55

ليفركوزن - لودوجوريتس 21:55

ريد بول - لايبزيغ 21:55

زينيت - كوبنهاغن 21:55

بوردو - سلافيا 21:55

أندرلخت - ترنافا 21:55

فنربخشة - دينامو زغرب 21:55

فورسكلا بولتافا - آرسنال 21:55

ريال بيتيس - أوليمبياكوس 21:55

فرانكفورت - مارسيليا 00:00

ابولون - لاتسيو 00:00

جلاسكو - فياريال 00:00

تشيلسي - باوك 00:00

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