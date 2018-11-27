«المحترفين» تنظم مبادرة للتوعية بالسرطان لدى الرجال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصلت لجنة دوري المحترفين مبادراتها المجتمعية خلال الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، حيث نظمت مبادرة للتوعية بالسرطان لدى الرجال بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تزامنا مع شهر التوعية المخصص عالمياً لهذا الحدث.

ومنحت اللجنة الفرصة لثلاثة أشخاص لحضور مباراة الأسبوع بين فريقي الوحدة والجزيرة الجمعة الماضي، من خلال مسابقة نظمتها على صفحات اللجنة الرسمية على شبكات التواصل، أتاحت للفائزين المشاركة في فعالية «تحدي السلة - شوت السرطان» بين شوطي المباراة.

كما شهدت ملاعب دورينا المستضيفة لمباريات الجولة العاشرة رسائل توعوية بشعار «شوت السرطان»، تم عرضها عبر الشاشات الكبرى والشاشات الإلكترونية لرفع نسبة الوعي عن السرطان الذي يصيب الرجال.

وقال المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين وليد الحوسني، إن اللجنة حريصة على نشر رسائل التوعية من خلال مبادراتها المجتمعية إيماناً منها بأهمية كرة القدم في تقديم رسائل تصل إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.

​من جهتها، عبّرت مدير برنامج «شوت السرطان» هيا مرعي عن شكرها للجنة دوري المحترفين على تنظيم هذه المبادرة خلال مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، للوصول لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وأضافت «نأمل أن يستمر التعاون في المستقبل، ما سيسهم في نشر التوعية بأن واحداً من بين كل ثلاثة رجال معرض للإصابة بالسرطان، وأن الحل يكمن في الكشف المبكر».