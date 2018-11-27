المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لاعب

تلقى أحد لاعبي فريق الأهلي المصري عرضاً، للاحتراف في أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال فترة وجوده مع فريقه في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمقابلة الوصل في بطولة كأس زايد، لكن اللاعب أكد أنه مرتبط بعقد مع ناديه القاهري.

خليل

تخلف لاعب الوصل، فارس خليل، عند دخول غرفة الملابس مع لاعبي «الإمبراطور» في مباراة عجمان، رغم مشاركته في الشوط الأول بدلاً من سالم العزيزي، إذ استمر داخل الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعداداً للشوط الثاني.

حوافز

خصص أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم حوافز مالية إضافية للاعبي الفريق، والجهاز الفني والإداري، تقديراً لهم على الأداء المميز، والنتائج الإيجابية التي ظل يحققها الفريق في الدوري هذا الموسم.