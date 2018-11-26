«دبي للشطرنج» يُتوّج بلقب الدوري للرجال والسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوّج فريق دبي للشطرنج والثقافة بدرع الدوري العام للرجال والسيدات لموسم 2018.

وجاء فوز دبي بدرع الدوري العام للرجال، بعد أن جمع لاعبوه سبع نقاط متفوقين بفارق نقطة واحدة عن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي حل في المركز الثاني.

ونجحت لاعبات نادي دبي للشطرنج بقيادة اللاعبة آمنة نعمان، في الفوز على فريق فتيات الشارقة بنتيجة 3 - 1 في الجولة الأخيرة من دوري السيدات، ليؤكدن انفرادهن بصدارة الترتيب العام بـ10 نقاط، بينما حلّ نادي العين للثقافة والشطرنج للسيدات في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.

واحتفظ فريقا الرجال والسيدات بنادي دبي للشطرنج والثقافة ببطولة الدوري العام لفرق الشطرنج للعام الثاني على التوالي، مكررين إنجاز العام الماضي نفسه بالجمع بين البطولتين.