المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقيع

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً، في أحد أندية دوري الخليج العربي، وقع لأحد الأندية العربية، بصفة مبدئية، وذلك للتأكيد على رغبته في اللعب للفريق، لكن سيتم تفعيل العقد بعد الحصول على موافقة فريقه الحالي.

جمهور

حاول بعض جماهير الأهلي المصري شراء تذاكر مباراة فريقهم أمام الوصل في كأس زايد، التي تقام اليوم في استاد زعبيل، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، بعد أن أخبرهم موظف بيع التذاكر بأن هذا الجزء مخصص لجمهور الوصل فقط.

استبيان

أطلقت لجنة المحترفين استبياناً للجماهير، للتعرف إلى آرائهم تجاه كرة القدم في الإمارات، بغرض تحسين خبراتها تجاه المشجعين. ويتنافس المشاركون في سحب على قميص موقع من قبل الفريق الذي يشجعه الفائز في السحب.