الشارقة يتصدر دوري الشطرنج للرجال.. ودبي أول السيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدّر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قمة الدوري العام للشطرنج، بعدما نجح في رفع رصيده إلى 8.5 نقاط بعد الجولة الرابعة، يليه نادي الفجيرة الذي حل ثانياً برصيد ثماني نقاط، وجاء نادي دبي للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7.5 نقاط، ونادي أبوظبي في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، ونادي العين في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

كما اعتلى نادي دبي للشطرنج والثقافة قمة دوري السيدات، بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 12 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني نادي العين برصيد 11 نقطة، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط، وأبوظبي في المركز الأخير برصيد ست نقاط.