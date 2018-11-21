منتخب الفتيات يتصدّر بطولة أكاديميات كرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل منتخب الفتيات لكرة القدم تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، حيث انتزع منتخب فتيات الأبيض «أ» المركز الأول، بعدما ألحق بفريق «دو لاليغا للكفاءات العالية» وصيف المجموعة، الهزيمة الأولى لهذا الموسم بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة، فيما فاز فريق منتخب الفتيات «ب» على فريق أكاديمية ريجيونال سبورتس بثلاثة أهداف نظيفة، ليأتي في الترتيب الثالث، وذلك في المباريات التي أقيمت على ملاعب مدينة دبي الرياضية، ويواجه فريق منتخب الفتيات «ب» فريق دو لاليغا للكفاءات العالية الأسبوع المقبل في منافسة محتدمة على المركز الثاني.

وفي منافسات تحت 18 عاماً، استمر فريق دو لاليغا للكفاءات العالية في الصدارة، بعدما حقق فوزاً كبيراً على أكاديمية المدرسة الإسبانية «إنييستا» بنتيجة 5-صفر، وشهدت منافسات تحت 16 سنة فوز فريق جو برو على فريق فوكسس بنتيجة 4-صفر، وتصدّر فريق سيتي إف سي الأحمر تحت 14 سنة مجموعته، بعد فوزه على أكاديمية الموهوبين بستة أهداف نظيفة.