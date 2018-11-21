«أبيض السيدات» يواجه منتخب كازاخستان ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة قدم (السيدات)، تجربة ودية اليوم، أمام منتخب كازاخستان في السابعة والنصف مساءً، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة من السادس إلى 20 يناير 2019، بمشاركة الأبيض والبحرين (المستضيف)، والأردن، وفلسطين ولبنان.

وتأتي مشاركة المنتخب من أجل تحقيق الاستفادة الفنية الكاملة من البطولة، كونها تضم منتخبات قوية كالأردن الأكثر تتويجاً بها (ثلاث مرات). وستقام البطولة بنظام الدوري، ومن المنتظر أن تسحب قرعتها في الأول من ديسمبر المقبل في المنامة.