المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض

ينتظر أحد أندية دوري الخليج العربي رداً من أحد لاعبيه الأجانب، بشأن العرض الذي قدمه له النادي لتمديد عقده لسنتين مقبلتين، بعدما ظهر اللاعب بمستوى متطوّر في الفترة الماضية، وشكّل أحد العناصر المؤثرة في الفريق.

مستحقات

شكا لاعب محترف من الأندية المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، من عدم حصوله على مستحقات ثلاثة أشهر متتالية، لافتاً إلى أنه حصل على وعد بصرف مستحقاته في أقرب فرصة، ولكن لم يحدث ذلك، ما جعله يفكر في الرحيل.

اعتذار

اعتذر مدرب فريق في دوري الخليج العربي لأحد الصحافيين، خلال المؤتمر الصحافي، بعد أحد اللقاءات، وذلك بعد أن كان المدرب أكد للصحافي خطأ معلومة كتبها، ولكنه عاد واعتذر بشجاعة بعدما تأكد من صحة معلومة الصحافي.