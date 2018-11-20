حضور مميّز في دورة اتحاد الفروسية للترويض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالتعاون مع نادي نخيل الصحراء للبولو في دبي، دورة الحكام في رياضة الترويض، التي تهدف إلى نشر ثقافة الفروسية والتحديث الدائم للقواعد واللوائح التي تنظم رياضة الترويض، ولإعداد الحكام على اتخاذ القرارات التحكيمية طبقاً للقواعد والقوانين في الاتحاد الدولي. وحظيت الدورة بحضور كثيف من الحكام في بداية الموسم الرياضي لتعزيز الرياضة والمساهمة في تطورها، بما يشمل التوازن مع التطور الكبير والسريع للقوانين. وشارك في الدورة حكام مواطنون، إضافة إلى عدد من الحكام من مصر والأردن وروسيا وإسبانيا والسويد والبرتغال وفرنسا وأيرلندا والهند والفلبين.