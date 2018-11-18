الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح فريقا الشارقة وشباب الأهلي، للعام الثاني على التوالي، في بلوغ المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة اليد. وفاز بصعوبة، أول من أمس، شباب الأهلي على النصر 22-20، وتخطى الملك الوصل بنتيجة 28-17 ضمن نصف النهائي.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً على الوصل 12-8، قبل أن يواصل توسيع الفارق في الشوط الثاني، وإنهاء المباراة لمصلحته بفارق 11 هدفاً.

وفي اللقاء الثاني، عانى شباب الأهلي بعد شوط أول أنهاه بفارق نقطة 13-12، ثم كرر السيناريو ذاته في الشوط الثاني بفارق هدفين (22-20). ويقام النهائي، الثلاثاء المقبل، على أن يشهد اليوم نفسه مباراة المركزين الثالث والرابع.