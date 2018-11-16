25 قارباً تتصارع على لقب كأس آل مكتوم لقوارب التجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى قناة دبي المائية، التي تشهد إقامة أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق شوط كأس آل مكتوم، الذي ينظمه نادي دبيدبي - الإمارات اليومالدولي للرياضات البحرية.

ويجمع الحدث 25 قارباً تمثل نخبة الفرق التي شاركت في جولات بطولة دبي لقوارب التجديف، والتي شهدت ثلاث مراحل ليتم اختيار أفضل 25 قارباً خلالها.

ويتقدمها القارب «عُمان 44» بطل موسم التجديف، الذي تصدّر عن جدارة واستحقاق، إلى جانب قوارب «شرطة دبي 1» و«رأس الخيمة 50» و«مزاحم 70» و«شرطة دبي 3» و«وادي سهم 2» و«أساس 39».

ومن المنتظر أن تقام مع ختام المنافسات مراسم حفل تتويج أصحاب المركز الثلاثة الأولى، وتسليم الدرع إلى القارب البطل، إضافة إلى المجسمات للثاني والثالث.