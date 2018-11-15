مجلس إدارة الوصل يصدر قرارات إدارية مهمة

المصدر: أحمد طارق-دبي

عقد مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي ومجالس إدارات الشركات التابعة له والمتمثلين في مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومجلس إدارة شركة قطاع الألعاب الجماعية والفردية ومجلس إدارة شركة الاستثمار، اجتماعهم بمقر إدارة النادي بزعبيل.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه راشد بالهول المهيري رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي عدداً من المواضيع المهمة والمتمثلة في عرض الهيكل الإداري الجديد إضافة إلى القرارات الخاصة بالتكليفات الجديدة وتوزيع بعض المهام، والتي صادق عليها أعضاء مجلس إدارة النادي خلال اجتماعهم، حيث جاءت على النحو التالي:

1-اعتماد إضافة حسن طالب المري إلى لجنة كرة القدم بالنادي.

2-اعتماد تشكيل مجلس الاتصال والابتكار برئاسة عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل وعضوية كل من حمدان العامري عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار وجمعة المنصوري ومنصور عبد الله درويش والدكتور أحمد الرميثي وعبد الله حسن وناصر الشحي وسالم المناعي، حيث يأتي تشكيل هذا المجلس في إطار حرص النادي على مد جسر التواصل المباشر مع الجماهير.

3-تكليف عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل بتشكيل لجنة تهدف إلى توثيق إنجازات النادي الرياضية والإدارية.

4-استحداث وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى " إدارة استشراف المستقبل" تتبع بشكل مباشر راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، حيث تهدف هذه اللجنة إلى استشراف مستقبل نادي الوصل الرياضي ومناقشة التحديات المستقبلية الخاصة به.

5-اعتماد تعيين حميد يوسف كمتحدث رسمي لشركة كرة القدم بالنادي وتعيين نبيل عبد الكريم كمتحدث رسمي لشركة الألعاب الجماعية والفردية بالنادي بجانب استمرار محمد علي عامر في مهمته كمتحدث رسمي لنادي الوصل الرياضي.

6-التصديق على استقالة محمد الحمادي عضو مجلس إدارة النادي السابق، وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية.

7-اعتماد كل من ماجد الحمادي مدير الفريق وأحمد البلوشي مدير المكتب الإعلامي كممثلين للنادي في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك لحضور قرعة البطولة وورش العمل الخاصة بها.