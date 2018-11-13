انطلاق برنامج التسويق والإعلام في لجنة دوري المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلق، أمس، برنامج التسويق والإعلام، الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، ويهدف إلى تطوير مهارات الجيل القادم من متخصصي التسويق والإعلام. وركز اليوم الأول على محور طرق التسويق الحديثة في كرة القدم، ضمن النسخة الأولى من برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018- 2019.

ألقى محاضرات اليوم الأول رئيس قسم التسويق والاتصال في نادي هدرسفيلد تاون، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ديفيد ثريفال سايكس، حيث بدأ المحاضر بتقديم عن التسويق بصورة عامة، ثم تطرق إلى الإعلام والاتصال في كرة القدم نظرياً وعملياً، حيث تم عرض عدد من المشروعات وتطبيق نظريات الإعلام والاتصال عليها.

وتواصل اليوم الأول بالحديث عن التسويق الرقمي، حيث تطرق المحاضر إلى كيفية مراقبة النشاط الرقمي، والاستفادة منه في تحقيق مدخول مادي للأندية والعلامات التجارية في كرة القدم.

كما تعرف المشاركون في الدورة إلى أنظمة إدارة علاقات الزبائن CRM، كوسيلة للحفاظ على المتابعين، ودور تحليل البيانات في فهم طبيعة المتابعين على المنصات الرقمية المختلفة.

ويتواصل محور طرق التسويق الحديثة في كرة القدم لمدة ثلاثة أيام، حتى 14 من الشهر الجاري، حيث يستمر اليوم الدراسي من العاشرة حتى الخامسة مساء. ويشكل هذا المحور الجزء الأول من برنامج التسويق والإعلام، حيث سيليه محور العلاقات التجارية الفعّالة في فبراير 2019، ثم محور المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل من العام ذاته، قبل أن يختتم المساق بتقديم المشاركين لمشروع التخرج في شهر مايو.

ويستهدف مساق التسويق والإعلام مشرفي ومديري الإعلام، ومحرري التواصل الاجتماعي، ومشرفي ومديري التسويق، ومسؤولي التذاكر ومديري الملاعب.