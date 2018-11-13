المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بخيت

نشر لاعب الوصل السابق زهير بخيت تغريدة على «تويتر»، أثارت تفاعلاً كبيراً من جمهور «الإمبراطور»، جاء فيها: «أن تصمت ويظن الناس أنك لا تفهم أفضل من أن تتكلم ويتأكد الناس أنك لا تفهم»، حيث فسرها الجمهور أنها موجهة إلى إدارة النادي.

تطبيق

لايزال بعض مستخدمي تطبيق لجنة دوري المحترفين على نظام «IOS» يواجهون صعوبة في استخدام التطبيق بسبب توقفه عن العمل، إذ فوجئ البعض بأن التطبيق يغلق بصورة مفاجئة في كل مرة يحاولون الدخول إليه.

فهد حديد

نشر لاعب النصر السابق فهد حديد، على «تويتر» صورة له وهو متوّج مع النصر بكأس رئيس الدولة، وتوجه بالشكر إلى نادي النصر وسمو رئيس النادي، على فترة وجوده داخل النادي.