الشحات «الهدف الأول» للأهلي المصري.. وزوران متمسك به

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضعت إدارة الأهلي المصري لاعب العين، حسين الشحات، ضمن أبرز اللاعبين الذين تسعى إدارة «الأحمر» للتعاقد معهم، في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، بعد خسارة لقب أبطال إفريقيا، أول من أمس، بالهزيمة أمام الترجي التونسي 3-0.

وذكرت صحيفة «اليوم السابع»، أن الشحات «الهدف الأول» للأهلي.

في المقابل أكد مدرب العين، زوران في مؤتمر صحافي أمس أنه متمسك باللاعب، وقال إنه أبلغ إدارة نادي العين برغبته في استمرار الشحات، مشيرا إلى تلقيه اتصالات من مدربين في السعودية يستفسرون حول وضع اللاعب، لكنه شدد على بقائه مع العين.