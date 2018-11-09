5 لاعبات يمثلن «بلدية دبي» في ترايثلون السيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك بلدية دبي في سباق ترايثلون دبي للسيدات، الذي تقام نسخته الثانية اليوم. ويضم فريق بلدية دبي خمس لاعبات، شاركن في دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، واللاتي حصلنا على المركز الأول في الترتيب العام، بجانب لقب أفضل مؤسسة.

وتشارك اللاعبات في جميع مسابقات الترايثلون «سوبر سبرنت» و«سبرنت» والمسابقة الأولمبية.

وتضم قائمة فريق بلدية دبي: سارة بنت الهادي، وماريا كريستينا، وندى ضحاوي، وميليشي فوكايا، وفاطمة سبيل.

وأكدت منسقة فريق بلدية دبي، نسرين بن درويش، أن جميع اللاعبات في قمة الجاهزية للسباق و«سعدنا بقرار اللجنة المنظمة بإضافة فئة للمؤسسات».

وقالت للصحافيين: «لدينا رغبة كبيرة في الظهور بمستوى يليق بالفريق، بعد الإنجازات في دورة الشيخة هند للسيدات، وأيضاً الرغبة في استمرار المشاركة في كل الفعاليات الرياضية المجتمعية، وللمنافسة على المراكز الأولى بفضل الدعم الكبير الذي نحظى به من إدارة البلدية».