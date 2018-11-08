منتخب السلة يدشن مشاركته العربية بلقاء الجزائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يدشن المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في البطولة العربية الـ23 للرجال، بمواجهة نظيره الجزائري في السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات ضمن البطولة التي يشارك فيها منتخبات الإمارات والبحرين والسعودية والجزائر والدولة المضيفة مصر.

ويخوض الأبيض مباراة الجزائر في ظل غيابات مؤثرة، واقتصار عدد لاعبي الأبيض على تسعة، في ظل تعثر جهود اتحاد اللعبة في تفريغ كل من جاسم محمد وراشد ناصر من جهتهما الوظيفية، بجانب اعتذار صانع الألعاب سعيد مبارك عن السفر مع البعثة لظروف عائلية طارئة، يقابلها دخول المنتخب الجزائري بتشكيلة كاملة العدد، يبرز منها خمسة لاعبين من أصحاب الخبرات ممثلين بالخوجة فيصل، وتهامي صديق، وهشام بلعياد، وتهامي غزول المحترف في الدوري السعودي.