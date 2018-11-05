منظمون يشيدون بمشروع «طلاب تحدي دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثنى منظمون في «تحدي دبي»، على المشروع الذي تقدم به خمسة من طلاب «مدرسة الإمارات الدولية - فرع السهول»، حول تحدي دبي للياقة، الذي اشتمل على تنظيم العديد من الحصص التدريبية بشكل يومي في منطقة الينابيع، ولاقى استجابة فاقت كل التوقعات من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم. وأكد المنظمون أن مثل هذه المبادرات تعزز الدور الذي يلعبه تحدي دبي، في نشر الرياضة بين كل أعمار وفئات المجتمع في دبي، وتعزيز مفهوم الرياضة كنمط حياة يومي.

وكان الطلاب الخمسة: حسن حنيني وآدم بديع وإبراهيم شخاشيرو ومحمد سلوم ورغيد عقيل، قدموا لإدارة المدرسة مشروعاً عن «تحدي دبي»، وكيفية الاستفادة من الحدث الذي دعا إليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الشهر الذي تقام فيه هذه التظاهرة.