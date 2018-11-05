«الطرف 80» و«عمان 44» بطلا ثانية جولات التجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطف القاربان «الطرف 80» لمالكه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة علي أحمد أحمدوه، والقارب «عمان 44»، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، الأضواء في المركز الأول لمنافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس. وأقيم السباق بالتزامن مع «تحدي دبي للياقة» بمشاركة 50 قارباً على متنها 550 رياضياً.

وجاء القارب البحريني، الذي يشارك للمرة الأولى، «فيكتوريوس 53» لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة حمد خالد الرميحي، في المركز الثاني مع نهاية السباق، رغم تصدره في البداية.

ونال المركز الثالث في هذا السباق القارب «رأس الخيمة 50» لمالكه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة عبدالرحمن محمد إبراهيم.