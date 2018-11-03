أبيض الشواطئ يخسر أمام اليابان ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خسر المنتخب الوطني للكرة الشاطئية أمام نظيره الياباني 5-6، ودياً، أمس، على الملعب الرملي باتحاد الكرة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس القارات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلال الفترة من السادس إلى 10 نوفمبر المقبل على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم، بمشاركة ثمانية منتخبات.

سجل أهداف المنتخب محمد مفتاح، كمال علي، هيثم محمد، أحمد بشر، وليد بشر، فيما أحرز أهداف منتخب اليابان جوتو تاكاسوكي (هدفان)، أوباتاكواكي (هدفان)، وأكاجوما تاكويا، وإينو توموكي.

ويخوض أبيض الشواطئ، اليوم، مباراة ودية مع منتخب روسيا المصنف رابعاً عالمياً، على ملعب البطولة بمنطقة أم سقيم.

ويفتتح الأبيض مشواره في كأس القارات بلقاء المنتخب المصري في السادس من نوفمبر المقبل.