بطولة دبي لقوارب التجديف في قناة دبي المائية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد قناة دبي المائية عند الساعة الثالثة من عصر اليوم منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويأتي تنظيم السباق اليوم في الواجهة المائية الرائعة في قلب دبي النابض، بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة (30 دقيقة لمدة 30 يوماً)، حيث يجمع الحدث اليوم 49 قارباً أكملت إجراءات التسجيل عصر يوم الخميس الماضي، حيث من المتوقع أن يجمع السباق ما يزيد على 500 شاب سيجسدون لوحة الماضي في أجمل وجهة.