المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زيادة

غاب لاعب أساسي بأحد الأندية عن المباريات الأخيرة، بسبب مطالبته بزيادة عقده، خصوصاً بعد تألقه منذ بداية الموسم، إذ إن عقده الأقل بين جميع اللاعبين، ما جعل النادي يطلب من المدرب استبعاده عن التشكيلة الأساسية.

مقابلة

اضطر وزير الشباب والرياضة المصري، د.أشرف صبحي، لإعادة مقابلة تلفزيونية، أجريت معه على هامش مشاركته في ندوة الإبداع الرياضي، أمس، وذلك بعد أن حصل عطل فني في الصوت بالمقابلة الأولى.

مدرب

تقمص مدرب دور الصحافيين في أحد المؤتمرات قبل الجولة الثامنة، إذ وجه أكثر من سؤال للاعبه الأجنبي، الذي كان حاضراً برفقته خلال الحديث عن مباراة لناديه، وذلك بسبب توجه معظم الصحافيين بأسئلتهم إلى المدرب.