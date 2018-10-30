المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدرّب

يجري اتحاد لعبة جماعية تقييماً فنياً لأداء مدرب أحد المنتخبات التابعة للاتحاد، لتحديد إمكانية استمراره من عدمه، خصوصاً بعد الإخفاق الأخير الذي تعرّض له المنتخب، على الرغم من أن الاتحاد المعني كان يعوّل عليه كثيراً في تحقيق إنجاز جديد.

مقيم

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك مساعي من اتحاد لعبة جماعية في الدولة، للحصول على موافقة الجهات المسؤولة، لتجنيس لاعب، يمكّنه من المشاركة مع المنتخب في بطولة إقليمية مهمة.

تشجيع

لفت خمسة مشجعين وصلاويين الأنظار، في مباراة الوصل أمام الأهلي المصري، بكأس زايد للأندية الأبطال، إذ سافروا خلف الإمبراطور إلى الإسكندرية، وظلوا يشجعونه، رغم وجودهم وحيدين في الجزء المخصص للوصل في استاد برج العرب.