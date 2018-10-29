قارب تجديف إماراتي للتوعية من المخلفات في المحيطات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة موانئ دبي، عن شراكة مع كل من مجلس دبي الرياضي، وقناة دبي الرياضية، لإطلاق قارب تجديف سيجوب المحيط الأطلسي على مدار 27 يوماً متواصلة، للتوعية بأخطار النفايات البلاستيكية التي يتم رميها سنوياً في المحيطات، المقدرة بثمانية مليارات كيلو غرام.

وعقدت هيئة موانئ دبي، مؤتمراً صحافياً، أمس، للكشف عن تفاصيل المغامرة التي سيقوم بها أربعة من الرياضيين الأبطال عالمياً، يقودهم الهولندي باترك بول، إذ ستبدأ الرحلة من السنغال يوم الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال مدير هيئة موانئ دبي العالمية، سعيد المري: «إن هذه الفكرة تُعدّ الأولى في العالم، وقررنا القيام بها للحفاظ على الطبيعة ضمن خطط الاستدامة الموجودة داخل هيئة موانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى الحفاظ على الشواطئ والبحار».

وأضاف: «ستتكلف تلك الرحلة ما يقرب من 500 ألف دولار، متضمنة أسعار القارب، الذي تم تصميمه بشكل خاص ليتناسب مع هذا الحدث المهم».