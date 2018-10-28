«أبيض الشابات» يواجه منتخب غوام في تصفيات آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي المنتخب الوطني للشابات تحت 19 عاماً، نظيره منتخب غوام، اليوم، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا للشابات 2019.

ويتصدر منتخب أوزبكستان المجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب قرغيزستان، فيما يأتي منتخبنا ثالثاً بثلاث نقاط، وغوام رابعاً بالرصيد ذاته، والمالديف خامساً دون أي نقطة.

ويتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحصلان على المركز الثاني.

وفي الدور الثاني، الذي من 22 إلى 30 أبريل المقبل، سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.